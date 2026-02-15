إسرائيل تبدأ لأول مرة منذ 1967 تسجيل أراضي الضفة الغربية وتمهد للتوسع الاستيطاني

وافقت الحكومة الإسرائيلية على بدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967، في خطوة تُعتبر جزءًا من سلسلة إجراءات تمهد للتوسع الاستيطاني.

ويشمل القرار منح سلطة تسجيل وترتيب حقوق الأراضي في وزارة العدل صلاحيات لتسوية الأراضي غير المسجلة ، وتخصيص ميزانية وموظفين لهذا الغرض. وقالت الحكومة إن "الإجراءات ستتيح تسوية حقوق ملكية شفافة، وحل النزاعات القانونية، وتطوير البنية التحتية، وتسويق الأراضي بطريقة منظمة".

كما تزامن القرار مع خطوات لتسهيل شراء الأراضي: رفع السرية عن سجلات الأراضي، إلغاء القانون الأردني الذي منع بيع الأراضي لليهود، وإلغاء الحاجة لتصاريح خاصة من الإدارة المدنية لشراء الأراضي في الضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر توسيع رقابة السلطات الإسرائيلية على المخالفات البيئية والاعتداء على المواقع الأثرية في مناطق A وB، وإعادة تفعيل لجنة شراء الأراضي لتعزيز استحواذ الدولة على أراضٍ إضافية لدعم التوسع الاستيطاني.

الخطوة تعتبر جزءًا من خطة الحكومة لتعزيز حضورها وسيادتها في الضفة الغربية، وتسهيل استثمارات وتوسعات جديدة في الأراضي الواقعة ضمن مناطق C.