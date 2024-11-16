ليلة دامية يشهدها المجتمع العربي في إسرائيل: مقتل أربعة شبان بينهم ممرض بعدة جرائم

شهدت الليلة الماضية جرائم قاسية راح ضحيتها أربعة شبان في أربعة جرائم قتل متفرقة من بين الضحايا ممرض من بلدة عرعرة في النقب جنوب إسرائيل، وبذلك ارتفع عدد القتلى في المجتمع العربي الى 215 قتيلا.

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قتل فخري أبو مديغم (25 عاما)، طعنا خلال شجار في مدينة رهط في النقب، والذي كان متورطا بها شاب آخر، أصيب بصورة خطيرة. وقتل في جريمة أخرى لؤي شيخ يوسف (23 عاما) من مدينة اللد في جريمة إطلاق نار.

وفي جريمة إطلاق نار أخرى قتل الليلة محمد يحيى، شاب (23 عاما) حيث أصيب بصورة خطيرة في مدينة كفر قرع، وأقرت وفاته لاحقا. وخلال الليلة قتل الشاب فرج أبو عرار (30 عاما) من عرعرة النقب، وهو ممرض حيث قتل بجريمة إطلاق النار، الشرطة التي تواجدت في المكان باشرت التحقيق بالقضية. ووفقا للشبهات، خلفية الحدث هي خلاف جنائي في داخل العائلة.

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من جانبها أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان صباح اليوم أنها عقدت جلسة خاصة لتقييم الوضع بعد سلسلة من الجرائم التي وقعت الليلة الماضية، استعرض خلالها تطورات التحقيقات وتوجيه تعليمات لتعزيز العمليات الميدانية وتسريع الإجراءات والتحقيقات والقبض على مشتبه بهم، كما اجتمع مفوض الشرطة مع وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وأطلعه على الأحداث والمستجدات.

وأسفرت التحقيقات وفقا للبيان عن القبض على 7 مشتبهين وضبط أسلحة ووسائل قتالية مرتبطة بالأحداث. وتواصل القوات تنفيذ عمليات ميدانية لجمع الأدلة والقبض على مشتبهين إضافيين.كما أمر المفوض بتعزيز القوات، بما في ذلك إقامة نقاط تفتيش على مداخل ومخارج البلدات، لزيادة الأمن ومكافحة الجريمة والعنف.