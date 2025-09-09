رئيس الموساد عارض اغتيال قادة حماس وقت المفاوضات

قد يعجبك أيضًا -

أفاد مراسل الشؤون الدبلوماسية في قناة i24NEWS العبرية، عميحاي شتاين، بأن رئيس الموساد دادي برنياع أعرب عن معارضته أمام وزراء الكابينت الذين طالبوا باغتيال كبار قادة حماس في قطر، وذلك في جلسة عُقدت في الفترة الأخيرة. وقال برنياع: "لا يمكن اغتيال كبار قادة حماس في الخارج بينما تجري معهم مفاوضات".

من ناحية أخرى، في إسرائيل يدعون: الاغتيال يعزز فرصة صفقة تبادل المختطفين. مصدر إسرائيلي أفاد لقناة i24NEWS: "خالد مشعل، الذي لم يكن في الاجتماع، هو من دفع قادة حماس للذهاب نحو الاتفاق".

التقدير: الاغتيال سيقلّص بشكل كبير من تأثير قطر على الاتصالات بشأن صفقة المختطفين. مصدر آخر قال لـ i24NEWS إن "الإدارة الأمريكية غضبت من التسريبات الإسرائيلية لكنها 'تبتسم برضا'".