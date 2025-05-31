الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية السعودي ووفد اقتصادي رفيع المستوى في دمشق

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته إلى دمشق، مساء اليوم السبت، تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين، فيما أكد أن المملكة "ستظل في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي"، معلناً تقديم دعم مالي مشترك مع قطر، للموظفين في القطاع العام.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد استقبل، اليوم السبت، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يرافقه وفد اقتصادي رفيع المستوى، وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية،

وقال وزير الخارجية السوري، في بيان، مساء اليوم السبت،"المملكة مهتمة بتعزيز الشراكة مع سوريا وترسيخ الاستقرار"، وأضاف"التعاون في مجال الاستثمار مع السعودية سيوجد فرص عمل في سوريا"، وافاد "قوة الشراكة مع المملكة العربية السعودية تكمن في المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل"

ومن جهته قال وزير الخارجية السعودي،"ناقشت مع الرئيس الشرع فرص التعاون في كل المجالات ودعم النهوض الاقتصادي"، واضاف"نثمن رفع العقوبات عن سوريا"، وأفاد"المملكة ستقدم بالتعاون مع قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام في سوريا"، وأكد على أن بلاده تحرص على "سيادة سوريا واستقلالها"

وكانت الخارجية السعودية قد ذكرت، في بيان، أن "الوفد الاقتصادي رفيع المستوى سيعقد جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، "تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".

ويضم الوفد الاقتصادي رفيع المستوى كلاً من المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن فهد بن زرعه، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.