والدة رهينة: "نتنياهو اختار أن يقودنا إلى التصعيد بدلاً من التوصل إلى صفقة تنقذ الأرواح"

أطلق عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، مساء اليوم السبت، صرخة يأس واتهامات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي بيان خارج المقر العسكري في تل أبيب، أدانوا ما اعتبروه تخريبًا متعمدًا للمفاوضات من أجل إطلاق سراح أحبائهم.

واتهمت والدة الرهينة ماتان،إيناف تزانجوكر، نتنياهو بـ "تنفيذ عملية اغتيال مستهدفة ضد الصفقة المطروحة على الطاولة"، وقالت: "بسببه، لا يزال الرهائن يموتون ويتعرضون للاغتصاب والتعذيب في الأسر. لقد اختار أن يقودنا إلى التصعيد بدلاً من التوصل إلى اتفاق ينقذ الأرواح".

ومن جهته ناشد والد نمرود يهودا كوهين، فريق التفاوض قائلا: "نتنياهو لا يملك الشرعية لاتخاذ قرارات بشأن الصفقة بمفرده. إنه يطيل أمد الحرب ويخرب الصفقة لاعتبارات سياسية وشخصية".

كما توجهت العائلات مباشرة إلى رؤساء فريق التفاوض، وحثتهم على الإعلان عن أن "الصفقة، التي بادر بها نتنياهو ووافق عليها، جاهزة للتوقيع عليها ودعمها من قبل جميع الأجهزة الأمنية" ويزعمون أن "نتنياهو قدم شروطا جديدة بعد موافقة حماس، في محاولة لعرقلة الصفقة"

وفي السياق أصدر شقيق إيتسيك إلجارت، داني إلجارت، تحذيرًا: "إذا كنت تعتقد أنه من خلال التصفية يمكنك الاستمرار في تخريب الاتفاقية والتخلي عن أحبائنا للموت، فأنت ترتكب خطأً فادحًا. سنلاحقك حتى النهاية من أيامك." وطالب الأهالي بإحالة الاتفاق فوراً إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأنه، مؤكدين أن "هناك أغلبية مؤيدة للاتفاق داخل الحكومة".