" هذا الأسبوع سيكون حاسما في سوريا ستخرج فيه القرارات وتطبخ الآليات .."

جاءت تصريحات المحلل التركي على خلفية المطالبات التركية بتنفيذ التفاهمات بين قسد وحكومة دمشق

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - ارشيف
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - ارشيفOZAN KOSE / AFP

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية الضغوطات التركية التي تمارس على دمشق لممارسة ضغوطات على قسد لتنفيذ التفاهمات مع الحكومة السورية، والاشتباكات بين قسد ومجموعات مسلحة موالية لتركيا، أشار المحلل التركي مهند حافظ اوغلو " هذا الأسبوع سيكون حاسما في سوريا ستخرج فيه القرارات وتطبخ الأليات .." لمتابعة مداخلته كاملة..

Video poster
د. مهند حافظ اوغلو :" هذا الأسبوع سيكون حاسما في سوريا ستخرج فيه القرارات وتطبخ الأليات .."

جاءت تصريحات اوغلو خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال إن :"استقرار سوريا يرتبط بإنهاء ملف قسد بشكل أو بآخر.. لن يطول الأمر حتى انتهاء ملف قسد بشكل أو بآخر، ليس من الجانب التركي فقط، هذا الأسبوع سيكون حاسما في سوريا ستخرج فيه القرارات وتطبخ الأليات .. وسيجري الشرع لقاء مع وزير خارجيته في أنقرة قريبا أي بعد عودته من نيويورك.. ونحن ذاهبون إلى حل".

الحلقة كاملة: 

Video poster
هذا المساء: "الشرع يتفادى صدام مع قسد بسبب تفاهمات بينها وبين هيئة تحرير الشام"
تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات