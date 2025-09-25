" هذا الأسبوع سيكون حاسما في سوريا ستخرج فيه القرارات وتطبخ الآليات .."

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية الضغوطات التركية التي تمارس على دمشق لممارسة ضغوطات على قسد لتنفيذ التفاهمات مع الحكومة السورية، والاشتباكات بين قسد ومجموعات مسلحة موالية لتركيا، أشار المحلل التركي مهند حافظ اوغلو " هذا الأسبوع سيكون حاسما في سوريا ستخرج فيه القرارات وتطبخ الأليات .." لمتابعة مداخلته كاملة..

جاءت تصريحات اوغلو خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال إن :"استقرار سوريا يرتبط بإنهاء ملف قسد بشكل أو بآخر.. لن يطول الأمر حتى انتهاء ملف قسد بشكل أو بآخر، ليس من الجانب التركي فقط، هذا الأسبوع سيكون حاسما في سوريا ستخرج فيه القرارات وتطبخ الأليات .. وسيجري الشرع لقاء مع وزير خارجيته في أنقرة قريبا أي بعد عودته من نيويورك.. ونحن ذاهبون إلى حل".

الحلقة كاملة: