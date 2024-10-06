شيرا حايا سوسليك هي الشرطية الإسرائيلية التي قتلت في عملية بئر السبع

شيرا حايا سوسليك كانت شرطية دورية في الشرطة العسكرية الجنوبية تبلغ من العمر 19 عامًا • تركت وراءها والدين وثلاثة إخوة • قائد الشرطة: "واحدة من أفضل بناتنا"

i24NEWS
i24NEWS
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الشرطية شيرا حايا سوسليك التي قتلت بالعملية في بئر السبع
الشرطية شيرا حايا سوسليك التي قتلت بالعملية في بئر السبع police spokeman

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود اليوم الأحد وفاة الرقيب اشيرا حايا سوسليك، التي كان ضابط دورية في حرس الحدود وسقطت خلال مواجهة في اعتداء إطلاق النار الذي وقع اليوم في المحطة المركزية في بئر السبع. 

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مراسلنا من مكان عملية إطلاق النار في مدينة بئر السبع التي أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخرين

والتحقت سوسليك بحرس الحدود عام 2023 وانضمت الى سلك الدوريات، وأشاد زملائها والضباط المسؤولين عنها بأنها شخصية مميزة ، وقبل ساعات من العملية نشرت بمواقع التواصل منشورا قالت فيه "الحياة تستمر". تركت شيرا وهي من مدينة بئر السبع وراءها والدين وثلاثة إخوة.

وأصيب في العملية شخصان بصورة خطيرة، أربعة بصورة متوسطة وأربعة طفيفة. في حين تم تحييد المنفذ وهو من قرية بدوية قرب بلدة حورة في النقب. وقتل منذ بداية الحرب 67 شرطيا، 58 منهم في خلال القتال في السابع من أكتوبر.

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