"الحرب مع قسد يمكن أن تؤدي لنهاية حكم الشرع"

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة الثلاثاء عن التوصل مع قائد قوات قسد مظلوم عبدي للتوصل الى اتفاق وقف فوري لإطلاق النار شمال شرقي سوريا، في أعقاب اشتباكات عنيفة وقعت في اثنين من أحياء مدينة حلب السورية.

الصحافي عطا فرحات من الجولان أوضح لنا حيثيات الاتفاق والأحداث مشيرا الى أن :"ا"بعد أيام من الاشتباكات كان أعنفها في اليومين الماضيين في شمال وريف حلب، بعد محاولة حكومة دمشق استخدام القوة القصوى والأسلحة الثقيلة للسيطرة على حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، وهي أحياء ذات غالبية كردية تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية ، وفشلت بذلك، بعد أن ردت قسد بصورة شديدة "

التدخل التركي في هذه الاشتباكات كان محدودا، نظرا لأن الداعم لقسد هي الولايات المتحدة، ولا تريد تركيا التدخل بكل قوتها حتى لا تنجر الى حرب إقليمية تجر دولا اليها، لذلك واجهت حكومة دمشق قسد لوحدها، وهي لا تستطيع مواجهة قسد، التي تعتبر جيشا نظاميا كاملا، فلديها 100 الف عنصر، وأسلحة متطورة وثقيلة ،وتدريبات أمريكية".

وشدد فرحات على أن "المعركة مع قسد تختلف عن الساحل والجنوب السوري ويمكن أن تقود الى نهاية حكم الشرع… حاليا تدخل الأمريكيون لحل القضية، توم باراك تواجد في مناطق قسد، وزار مظلوم عبدي دمشق والتقى مع الشرع.. عموما وعلى صعيد سوريا حاليا يوجد التفاف كبير حول قسد، ويمكن أنها باتت تمثل حاليا نصف الشعب السوري".