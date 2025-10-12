خاص : حماس تتجه لحسم المعركة مع الميليشيات المحلية

بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، اتجهت حماس إلى حسم معركتها مع المليشيات المحلية المناهضة لها، وعلى ضوء ذلك اندلعت اشتباكات خلال الأيام الأخيرة مع عدد منها، آخرها الاشتباك مع مجموعة دغمش حيث أسفرت عن مقتل الصحافي صالح الجعفراوي وإصابة آخرين، وذكرت مصادر خاصة أن "المعركة مع مجموعة دغمش قد تستمر أسبوعا أو أكثر، ولكن ستحسم لصالح القسام"، مشيرا إلى أن قائد الجناح العسكري عز الدين الحداد هو من يدير العمليات ضد مجموعة دغمش.

وعن المجموعات الأخرى التي تسعى حماس لتصفية حساباتها معها قال المصدر بأن "مجموعة المجايدة تسير باتجاه صلح مع حماس وحماس في تتجه للعفو عنهم".

وأشار المصدر إلى أن مجموعة المنسي هربت عند الجيش الإسرائيلي في بيت لاهيا ، كما هربت ميلشيا ياسر أبو شباب كذلك لمناطق الجيش الإسرائيلي، وكذلك مجموعة الأسطل في خانيونس هربت هي الأخرى الى مواقع الجيش الإسرائيلي وبدأت تفكيك المجموعة، وذكر المصدر أن الأسطل كان معتقلا لدى حماس بعد ضلوعه بمقتل أحد مهندسي حماس في ماليزيا عام 2018 من قبل الموساد، واستدرجته حماس الى حماس واعتقلته، لكنه هرب مع بدء الحرب من السجن.

وقال المصدر إن حماس فتحت مراكزا للتوبة والعفو . وشدد على أن انتشار القسام والامن الداخلي لا يعني ان حماس لا تنوي التهرب من التزام المرحلة الثانية. وحماس لن تدخل في مواجهة مع ال 5000 شرطي والقوة العربية.