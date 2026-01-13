تقرير ايران انترناشيونال: مقتل 12 ألف من المحتجين خلال ليلتين

أصدر طاقم صحيفة "إيران إنترناشونال"، التي تصدر في لندن وتعارض النظام في إيران، صباح اليوم (الثلاثاء) بيانًا أعلن فيه أنه "في أكبر مذبحة في التاريخ الإيراني المعاصر، وخاصة في ليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة، قُتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص".

جاء في الرسالة أن معلومات وصلت إلى الصحيفة من المجلس الأعلى للأمن القومي ومن مكتب الرئيس في إيران تشير إلى أن المذبحة حدثت بأمر مباشر من علي خامنئي، بعلم وموافقة صريحة من رؤساء السلطات الثلاث في الحكومة، وبإصدار أمر إطلاق نار مباشر من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

كتبت هيئة التحرير أن هذا الرقم من اليومين الأخيرين يستند إلى معلومات تم الحصول عليها من مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي، ومصدرين في مكتب الرئيس.

كما أن التقرير في الصحيفة يستند إلى عدة مصادر في الحرس الثوري في مدن مشهد، كرمنشاه وأصفهان، شهادات شهود عيان وعائلات المتوفين، تقارير ميدانية، معطيات مرتبطة بمراكز طبية ومعلومات تم الحصول عليها من أطباء وممرضات في مدن مختلفة، والتي تم فحصها بدقة وعلى عدة مراحل استناداً إلى معايير مهنية.

https://x.com/i/web/status/2010975084123427012 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في غضون ذلك، صدرت صباح اليوم إدانات إضافية من العالم على قمع الاحتجاجات في إيران من قبل النظام. وكتب وزير الخارجية الألماني يوهان ودفول في حسابه على منصة X: "هذا النظام فقد بشكل واضح كل شرعية ولم يعد يحظى بدعم الشعب الإيراني. سنستخدم جميع الوسائل المتاحة لدينا، بما في ذلك العقوبات، ضد هذا النظام". كما قال رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيزي، إن أستراليا "تقف إلى جانب الشعب الإيراني".

https://x.com/i/web/status/2010966538761724132 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

كما أشار صباح اليوم مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس إلى الفوضى في إيران، وقال: "أعتقد أن النظام الإيراني سينهار في الأسابيع القريبة".