الجيش اللبناني يؤكد استكمال عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية بالمرحلة الثانية ضمن مخيم برج البراجنة

أكد الجيش اللبناني في بيان، اليوم الجمعة، استكمال عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية بالمرحلة الثانية، واشار إلى أن قواته "تسلمت كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية".كما شملت عملية التسلُّم أنواعا مختلفة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، مشيرة إلى أن الوحدات العسكرية المختصة تسلمت الأسلحة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.

وكان الجيش اللبناني بدأ، في قوت سابق من اليوم الجمعة، تنفيذ المرحلة الجديدة من خطة جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية، حيث دخل المرحلة الثانية ضمن مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأضاف أنه من المقرر أن تتسلم الوحدات العسكرية أسلحة موجودة داخل مخيمات برج البراجنة، صبرا، شاتيلا، ومار إلياس في العاصمة بيروت، بالتنسيق مع "فتح".

بدوره، أعلن الأمن الفلسطيني في لبنان، إنهاء تسليم السلاح في 6 مخيمات في لبنان، مؤكداً تسليم السلاح الثقيل من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا ومار إلياس.

وصرح مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، المقدم عبد الهادي الأسدي، أن "قوات الأمن الوطني استكملت اليوم عملية تسليم ما تبقى من السلاح الثقيل في مخيم برج البراجنة، إضافة إلى ما كان موجوداً في مخيمي مار الياس وشاتيلا، وبذلك تكون قد أنهت عملية تسليم السلاح في 6 مخيمات فلسطينية في لبنان".