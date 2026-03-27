مصدر مطلع على المفاوضات لـ i24NEWS: "الأمور تتقدم ببطء شديد"

على خلفية تصريحات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بشأن المحادثات مع إيران، قال مصدر مطّلع على المفاوضات بين البلدين اليوم (الجمعة) لـ i24NEWS إن "الأمور تتقدم ببطء شديد".

أمس ادعى الرئيس ترامب أن "على عكس إعلام الأخبار الكاذبة، المحادثات تتقدم بشكل جيد جداً". ومع ذلك، لم يتم تحديد اجتماع بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين حتى الآن. كما قال ترامب أمس إنه قرر تأجيل الإنذار النهائي لإيران عشرة أيام لإعطاء فرصة للمفاوضات، وذلك بناءً على طلب من طهران.

ومع ذلك، قال عدد من الوسطاء في محادثات السلام إن "طهران لم تطلب وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام على منشآتها للطاقة، وما زالت لم تقدم رداً نهائياً على الخطة المكونة من 15 نقطة لإنهاء الحرب"، وذلك حسبما أفاد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال.

في هذا السياق، وصل رئيس الوزراء القطري أمس إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، وذلك بحسب ما أفاد مصدر مطلع على التفاصيل لموقع i24NEWS. قطر، على خلاف باقي دول الخليج التي تدعم استمرار الضربات في إيران، تحاول قيادة تحرك لإنهاء الحرب.