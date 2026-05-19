يواصل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يواصل التهديد ضد إيران. اليوم (الثلاثاء) قال الرئيس: "ربما سنضطر لتوجيه ضربة كبيرة أخرى لهم، لست متأكدًا بعد – ستكتشفون قريبًا جدًا"، وأضاف ترامب، "أُمهل حتى يوم الجمعة، السبت أو في الحد الأقصى الأحد للتوصل إلى صفقة".

"يجب التأكد من أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، نحن نجري مفاوضات معهم. إيران تريد سلاحًا نوويًا لتفجير الشرق الأوسط والعالم – هذا لن يحدث"، قال ترامب، "كنت على بُعد ساعة من إصدار أمر بالهجوم. كان ذلك سينفذ بالفعل الآن تقريبًا. السفن كانت مليئة، كل شيء كان جاهزًا".

"أعتقد أننا قريبون من صفقة. دول الخليج اتصلت بي في اليومين الأخيرين لتقول إن هناك تقدماً كبيراً، الجميع يشاركون في جهود التفاوض معاً". وأضاف أيضاً: "من المهم الحصول على اليورانيوم المخصب".

قال ترامب "تلقيت مكالمة أمس"،وأضاف "قالوا لي: 'سيدي، هل يمكنك الانتظار؟ نحن قريبون من صفقة'". وتابع الرئيس: "لو كان لديهم سلاح نووي، كانوا سيقصفون إسرائيل، ثم باقي دول الشرق الأوسط، كان ذلك سيكون محرقة نووية. السلاح النووي كان يمكن أن يدمر الولايات المتحدة، لوس أنجلوس، لن أسمح للعالم أن ينفجر خلال ولايتي".