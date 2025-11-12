استئناف الرحلات بين إسرائيل والمغرب في هذا التاريخ

لأول مرة منذ 7 أكتوبر، ستسمح المغرب للمواطنين الإسرائيليين بالدخول إلى البلاد، حيث ستستأنف الرحلات الجوية اعتبارًا من يوم غدٍ (الخميس). تعتبر المغرب الدولة الإسلامية الأولى التي تستأنف الرحلات الجوية إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب.

جاء استئناف الرحلات بعد محادثات بين وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجف ووزير النقل المغربي، وبتصريح من السلطات المختصة للطيران المدني في كلا البلدين.

هذا التطور يأتي بعد أن كانت هناك مناقشات حول إمكانية استئناف الرحلات المباشرة بين إسرائيل والمغرب، حيث تم تجديد العلاقات بين الجهات المسؤولة عن النقل والأمن في الدولتين في الأشهر الأخيرة.

الرحلات المباشرة توقفت في بداية الحرب بسبب رفع مستوى تحذير السفر إلى المغرب، مما أدى إلى توقف شركات الطيران الإسرائيلية والمغربية عن تشغيل الخط.