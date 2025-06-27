بعد أكثر من ثلاثة عقود: سيُحاكم مرتكبو الهجوم على مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس غيابيًا

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بعد أكثر من ثلاثة عقود على الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين، يخطو النظام القضائي في البلاد خطوة تاريخية إلى الأمام. فقد أمر قاضٍ في بوينس آيرس، الخميس الوشيك، بمحاكمة عشرة مشتبه بهم إيرانيين ولبنانيين غيابيًا في قضية الانفجار الذي دمر مركز الجالية اليهودية AMIA في 18 يوليو/تموز 1994، وأسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

ومن المقرر أن تمثل الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر أمام المحكمة بشأن مذكرة تفاهم وُقّعت مع إيران عام 2013 نصّت على استجواب المشتبه بهم في إيران بدلاً من الأرجنتين. وقد أدّى هذا النص، الذي أُلغي منذ ذلك الحين، إلى اتهامها بالتواطؤ مع طهران في محاولة للتستر على الجريمة.

بعد ثلاثين عامًا من المأساة، تُمثّل هذه المحاكمة الغيابية ربما الفرصة الأخيرة لتسليط الضوء على أحد أعنف الهجمات التي شهدتها الأرجنتين على الإطلاق.

وبرر القاضي دانيال رافيكاس هذا الإجراء الاستثنائي بـ "الاستحالة المادية لضمان حضور المتهمين وطبيعة الجريمة ضد الإنسانية قيد التحقيق". يُعد هذا القرار الأول من نوعه في الأرجنتين، حيث لم يكن التشريع يسمح حتى مارس/آذار المنصرم بمحاكمة المتهمين إلا بحضورهم الشخصي. لم يُعلن عن مسؤولية أي جهة عن الهجوم، الذي ضرب بشكل مباشر أكبر جالية يهودية في أمريكا اللاتينية، ولم يُحل بعد. ومع ذلك، لطالما اشتبهت الأرجنتين وإسرائيل في أن حزب الله اللبناني هو من نفذ الهجوم بأوامر إيرانية. المشتبه بهم العشرة المستهدفون بهذه العملية القانونية هم وزراء ودبلوماسيون إيرانيون ولبنانيون سابقون، وجميعهم لا يزالون طلقاء رغم مذكرات التوقيف الدولية الصادرة عن بوينس آيرس. من بينهم الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي توفي عام ٢٠١٧.

وكانت طهران نفت باستمرار أي تورط لها في الهجوم، ورفضت رفضًا قاطعًا تسليم المشتبه بهم المطلوبين من قبل القضاء الأرجنتيني منذ عام 2006، يأتي هذا الإنجاز القضائي وسط اهتمام متجدد بالقضية، بدعم من الرئيس خافيير ميلي، الحليف المخلص لإسرائيل. في أبريل/نيسان 2024، اتهمت محكمة أرجنتينية حزب الله رسميًا بالهجوم، الذي وصفته بأنه "جريمة ضد الإنسانية".\

ووفقًا للمحققين، فإن هذا الهجوم، وكذلك الهجوم على السفارة الإسرائيلية عام 1992 (الذي أودى بحياة 29 شخصًا)، كان سببه إلغاء الحكومة الأرجنتينية ثلاثة عقود لتوريد معدات نووية مع إيران.

ومع ذلك، لا تزال القضية محفوفة بالجدل. انتقدت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان الحكومة الأرجنتينية لعدم "منعها الهجوم أو التحقيق فيه كما ينبغي"، بل اتهمتها بمحاولة "خنق التحقيق وعرقلته".