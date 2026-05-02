جنرال في الحرس الثوري الإيراني: استئناف الحرب مع الولايات المتحدة وارد جدا، و نحن جاهزون"

نقلت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن قائد التفتيش في مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، محمد جعفر أسدي، أحد كبار قادة الحرس الثوري، إن "عودة الحرب مع الولايات المتحدة مرجح" بعد أن أعرب الرئيس دونالد ترامب عن استيائه من أحدث مقترح قدمته طهران. ونُقل عن أسدي قوله: "أثبتت الأدلة أن الأمريكيين لا يلتزمون بأي تعهدات".

وأضاف أن قرارات واشنطن "مدفوعة بالدرجة الأولى بالإعلام، وتهدف أولاً إلى منع انخفاض أسعار النفط، وثانياً إلى التخلص من الفوضى التي تسببت بها". وقال إن "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لأي مغامرات أو حماقات جديدة من الأمريكيين"، مؤكداً على أن "الحرب مع إيران ستكون بالنسبة للولايات المتحدة مأساة تُضاهي ما مثّلته مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول لإسرائيل"، وتابع "كما قال قائدنا الشهيد إن الكيان الصهيوني لن يعود كما كان قبل عملية اقتحام الأقصى [الاسم الذي اختارته قيادة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في جنوب إسرائيل]، فإن الولايات المتحدة لن تعود أيضاً إلى ما كانت عليه قبل هجومها على إيران"، قال. "لقد أدرك العالم حقيقة أمريكا، ومهما بلغ حقدها الآن، فإنها لم تعد أمريكا التي كان يخشاها الكثيرون".