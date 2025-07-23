خبير تركي : "اذا هددت إسرائيل مصالحنا في سوريا ولتكن حرب عالمية"

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على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا، والدور التركي والإسرائيلي في البلاد، قال الخبير السياسي التركي باكير أتاجان إن " إن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات الإسرائيلية لها وهي مستعد أن ترد بصورة أقوى مما يجب عليها أن ترد أمام القوى التي تهدد.. وإذا كانت هناك حرب عالمية نحن مستعدين لها" يمكنكم متابعة مداخلته كاملة.

جاءت مداخلة الخبير التركي خلال مقابلة في هذا المساء مع لورين وهبي وقال "تركيا تقاتل في شمال سوريا أتراكا يريدون إقامة دولة كردية على الأراضي التركية" وقال إن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات الإسرائيلية بحقها وهي مستعد أن ترد بصورة أقوى مما يجب عليها أن ترد أمام القوى التي تهدد.. وإذا كانت هناك حرب عالمية نحن مستعدين لها"

رابط الحلقة كاملة :