مع تصاعد التوترات في الجبهة الشمالية: الجيش الإسرائيلي يجري عمليات محاكاة قتالية

رداً على التوترات المتصاعدة على الحدود الشمالية لإسرائيل، أجرت قوات الجيش الإسرائيلية سلسلة من التدريبات العسكرية المكثفة لمحاكاة سيناريوهات قتالية في لبنان، وتهدف هذه التدريبات، بحسب الجيش الإسرائيلي، إلى إعداد القوات للاشتباكات المحتملة في المناطق الوعرة والمعقدة في جنوب لبنان.

وتأتي التدريبات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة الشمالية لتعزيز الاستعداد في ضوء الهجمات اليومية التي يشنها حزب الله.

خلال الأسبوع المنصرم، نفذت الكتيبة 12 من لواء غولاني التابعة للجيش الإسرائيلي، المتمركزة حاليا في منطقتي جبل دوف وجبل الشيخ، تمرينا شاملا مصمما لمحاكاة القتال في التضاريس الصعبة. بالتزامن مع ذلك، أجرى اللواء 55 مظلي احتياط تمريناً موازياً ركز على سيناريوهات قتالية مختلفة. وشمل ذلك مناورات في التضاريس الصعبة والتقدم على طول "الطريق الجبلي"، مما يوفر للقوات التدريب الأساسي للعمليات المحتملة في بيئات مماثلة.

وتأتي هذه التدريبات وسط الأعمال العدائية المستمرة من حزب الله، الذي يشن هجمات يومية على شمال إسرائيل وسط الصراع المستمر في غزة. وشدد الجيش الإسرائيلي على أهمية هذه التدريبات في الحفاظ على مستوى عال من الاستعداد وضمان استعداد القوات للرد على أي تصعيد.

ويأتي هذا النشاط العسكري المتزايد في أعقاب تحذيرات إسرائيل الصارمة بشأن وجود حزب الله على طول حدودها الشمالية،

وفي أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أوضحت إسرائيل أنها لن تتسامح مع عدوان حزب الله المستمر ووجوده على مقربة منها. وقد صرح مسؤولون إسرائيليون أنه إذا فشلت الجهود الدبلوماسية لحل الوضع، فسيتم اتخاذ إجراء عسكري لدفع حزب الله نحو الشمال.