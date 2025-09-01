الإعلان عن المنطقة المحيطة بمنزل قائد الجيش الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة

قد يعجبك أيضًا -

نشر أول: علمت i24NEWS اليوم (الاثنين) أن الشرطة العسكرية أعلنت المنطقة المحيطة بمنزل رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زامير في بلدة راموت هشافيم منطقة عسكرية مغلقة. ونُصبت حواجز على الطرق المؤدية إلى المنزل، وهي خطوة فاجأت حتى المتظاهرين الذين اعتادوا على إقامة وقفات احتجاجية صامتة هناك.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من مظاهرة نُظمت أمام رئيس الأركان، حيث سكب نشطاء طلاءً أحمرًا أمام منزله. وأُلقي القبض على ثمانية من المتظاهرين في موقع الحادث. وقالت الشرطة: "خلال احتجاج غير قانوني في هود هشارون، ألقت شرطة المنطقة المركزية من مركز كفار سابا القبض على مثيري شغب ألحقوا أضرارًا بطريق ومبنى".

أدان العديد من الشخصيات السياسية، بمن فيهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الحادثة. وقال: "أدين تخريب منزل رئيس الأركان إيال زامير على يد نشطاء احتجاج متطرفين. إن الجيش الإسرائيلي، بقيادة رئيس الأركان، يتصرف بحزم وأخلاق لدحر حماس وإعادة جميع مختطفينا، ويجب إدانة أي محاولة للإيذاء به أو قادته. أدعو سلطات إنفاذ القانون إلى تقديم مرتكبي هذا العمل الشنيع للعدالة".

لم يصدر بعد رد من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.