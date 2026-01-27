وسط تهديدات متبادلة… تمرين جوي أميركي واسع يعيد سيناريو المواجهة مع إيران

التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يرتفع إلى مستوى جديد، عندما أعلنت الأولى أن سلاح الجو التاسع التابع للجيش الأمريكي (AFCENT)، الذي يعمل في الشرق الأوسط، سيجري مناورة واسعة النطاق تستمر عدة أيام.

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن AFCENT، هدف التمرين هو "إظهار القدرة على نشر، توزيع وصيانة قوة جوية قتالية في جميع أنحاء منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)". وقال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب: "أرسلنا قوة بحرية واسعة إلى منطقة إيران، وآمل ألا تكون هناك حاجة لذلك".

قائد AFCENT، الفريق ديريك فرانس، قال عن التمرين: "رجال سلاح الجو يثبتون أنهم قادرون على الانتشار، التنفيذ وتنفيذ طلعات قتالية في ظروف صعبة - بأمان، بدقة وبجانب شركائنا. هذا يتعلق بالوفاء بالتزامنا بالحفاظ على جاهزية أفراد الطائرات للمعركة والأداء المنضبط المطلوب للحفاظ على قوة جوية متاحة متى وأينما احتُيج إليها".

إجراء التمرين الجوي يأتي على خلفية الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بواسطة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" التي وصلت هذا الأسبوع إلى الشرق الأوسط، مع سفن حربية وفرقاطات تحيط بإيران وتحمل آلاف الجنود.

وفقًا لتقارير استخباراتية واردة من دول الخليج العربي نشرت إيران وحدات من الحرس الثوري على طول سواحلها الجنوبية وصواريخ مضادة للسفن، خاصة في مضيق هرمز والخليج، مع التركيز على نقاط استراتيجية مثل جزيرة قشم وبندر عباس، وذلك استعدادًا لمنع أي اجتياح بري أمريكي محتمل.