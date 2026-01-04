وزير إسرائيلي يزعم : هكذا حاول حزب الله السيطرة على كريات شمونة من الداخل

زعم وزير النقب والجليل والصمود الوطني، يتسحاق فاسرلوف، اليوم (الأحد) خلال اجتماع حكومي أن حزب الله تصرف من خلال عرب من إسرائيل لشراء شقق في كريات شمونة خلال الحرب في محاولة للسيطرة على المدينة من الداخل.

بحسب قول الوزير، فإن الادعاءات تستند إلى معلومات يدّعي أنها قُدِّمت من قبل الشاباك في جلسات مغلقة سابقة. وأضاف وصرلاوف أن هناك مدناً إضافية، حسب قوله، تم فيها تنفيذ نشاط مشابه - لكنه امتنع عن ذكر أسمائها في هذه المرحلة.

يُشار إلى أنه في بداية الحرب نُشرت بالفعل تقارير عن عرب إسرائيليين اشتروا عقارات في كريات شمونه، لكن حتى الآن لم يثبت وجود علاقة بين عمليات الشراء وبين نشاط حزب الله، كما ادعى الوزير. وجاء في رد الشاباك: "لا نعلق على ما يُقال في جلسات مغلقة".

رئيس بلدية كريات شمونة رد على الأمور: "بالتأكيد حتى حزب الله يدرك الموقع الفريد والأهمية الاستراتيجية لكريات شمونة، وكان يسرّه أن يزعزعها من الداخل ومن الخارج. من الممكن أنه حاول. مما أعرفه، لم ينجح بذلك! سكان كريات شمونة يثبتون مرة أخرى من أي معدن قوي هم مصنوعون، وهذا هو السبب."

واضاف رئيس البلدية"إن واقع كريات شمونة يستلزم من الحكومة الإسرائيلية التحرك الآن. ليس بتصريحات أو في المستقبل البعيد، بل بقرار محدد وفوري وواضح لتعزيز كريات شمونة اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية للصهيونية وأمن دولة إسرائيل. حزب الله يدرك ذلك، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تدركه أيضًا. أشكر الوزيرة فاسرلوف على عملها والتزامها تجاه كريات شمونة، ولكني في الوقت نفسه أقولها بوضوح لا لبس فيه: كريات شمونة بحاجة إلى قرار حكومي محدد الآن. أي تأخير إضافي يُعرّض مستقبل المدينة للخطر، وهذا أمر لا يجب أن يحدث".