الجيش الإسرائيلي يكشف اعتقاله خلايا ايرانية في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خلايا مسلحة في الأراضي السورية خلال الأشهر الأخيرة، قال إنها كانت تُدار من قبل وحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس الإيراني، وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية. هذه الخلايا وُجّهت من قبل الوحدة 840 الإيرانية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

في شهري آذار ونيسان من هذا العام تم اعتقال اثنين من نشطاء الوحدة في سوريا - زيدان الطويل ومحمد القريان. في الأسابيع الأخيرة، تم اعتقال عدة خلايا إرهابية إضافية كانت تعمل باسم الوحدة 840 من قبل اللبنانيين قاسم صلاح الحسيني ومحمد شعَيب، اللذين اغتيلا في الشهر الماضي في لبنان. كان الاثنان يُعتبران من العناصر البارزة في محور تهريب السلاح من إيران إلى الضفة الغربية والجبهة الشمالية في إسرائيل.

في إطار التحقيقات مع العناصر الذين تم اعتقالهم، تبيّن أن بعضهم لم يكن يعلم لصالح من يعملون، وتم تجنيدهم في كثير من الحالات دون الكشف لهم عن الدوافع الحقيقية للوحدة، بل من خلال رشوة مالية.

وفقًا لناطق الجيش الإسرائيلي، "تستغل قوة القدس الإيرانية معاناة اللبنانيين والسوريين لتجنيدهم عبر الخداع، الرشوة والأكاذيب، بهدف تنفيذ عمليات تعرض حياتهم للخطر. سيواصل الجيش الإسرائيلي والشاباك العمل بحزم ضد الوحدة 840 وجميع أذرع المحور الإيراني".