ميلشيا حسام الأسطل في خان يونس تعرض نفسها كبديل لحماس

قد يعجبك أيضًا -

يؤكد عضو سابق في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة أنه شكّل ميلشيا مسلحة تعمل ضد حماس في خان يونس، جنوب قطاع غزة. ويقول حسام الأسطل، البالغ من العمر خمسين عامًا، إنه يريد توفير ملاذ للسكان الذين يسعون للهروب من "اضطهاد" حماس على حد تعبيره.

نُصِب المخيم حول قرية قيزان النجار المُفرغة من سكانها، على بُعد كيلومتر واحد من منطقة المواصي حيث وجهت إسرائيل جزءاً من المهجرين من غزة. ويؤكد مجموعته أنها قادرة على استقبال "كل من يعيش تحت سيطرة حماس"، من خلال توفير الطعام والماء والمأوى. ويؤكد الأسطل أنه تتم إجراءات أمنية لتجنب تسلل أعضاء من حماس، ويعلن عن وصول “300 إلى 400 شخص إضافي” قريباً.

الشرطي السابق في السلطة الفلسطينية، المنحدر من عائلة بدوية في خانيونس، سُجن عدة مرات من قبل حماس. ويقول الآن إنه ينسق أنشطته مع إسرائيل ويعتمد في نهاية المطاف على إسرائيل لتزويده بالمياه والكهرباء. ويقال إن رجاله مسلحون ويمولون من عدة مصادر، بما في ذلك، حسب قوله، دول عربية وأوروبية وحتى الولايات المتحدة.

يؤكد"الناس هنا لم يعودوا يريدون حماس، إنهم يريدون السلام مع إسرائيل"،

يقارن الأسطل مبادرته بتلك التي أطلقها ياسر أبو شاب، قائد ميلشيا مسلحة أخرى أقام في رفح هياكل مدنية وأمنية ، في منطقة خاضعة لسيطرة إسرائيل. ويقال إن الرجلين على اتصال، رغم أن كلاً منهما يعمل بشكل مستقل.

تتهم حسابات مرتبطة بحماس الرجل علنًا بالتعاون مع إسرائيل، من جهته، يرفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه التشكيلة المسلحة الجديدة التي تقدم نفسها كبداية بديل لسلطة حماس في جنوب غزة.