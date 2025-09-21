توقيف النائب السابقة حنين زعبي للتحقيق بشبهات تتعلق بالتحريض

قد يعجبك أيضًا -

أوقفت الشرطة عضو الكنيست السابقة حنين زعبي للتحقيق صباح اليوم (الأحد)، بشبهات تتعلق بالتحريض والتضامن مع منظمة إرهابية، وفقا للبيان الصادر عن الشرطة الإسرائيلية.

ووفقًا لبيان صادر عن الشرطة، وردت عدة شكاوى خلال الأشهر الأخيرة بشأن تصريحات أدلت بها خلال كلمة ألقتها في "مؤتمر فلسطين"، والذي وصفه البيان بأنه مناهض لإسرائيل وعقد في العاصمة النمساوية فيينا، وقال البيان إن "النائب السابقة ، بررت خلال المؤتمر بأن نشاط حماس هو عمل مقاومة من جانب الشعب الفلسطيني وصرح بأن ’يجب على كل فلسطيني أن يقاوم الاحتلال الإسرائيلي ".

وأضافت الشرطة أنه "تبين أن تصريحاتها تضمنت شبهات تتعلق بمخالفات التضامن العلني مع منظمة إرهابية والتحريض على عمل إرهابي". واحتجزت شرطة المنطقة الشمالية صباح اليوم حنين زعبي بعد اقتيادها من منزلها في مدينة الناصرة للتحقيق معها.

من جانبه صرح محاميها، حسن جبارين، إن هذا الاعتقال غير قانوني. وصرح لوسائل إعلامية إسرائيلية "فهمتُ من المحقق أن الحديث يدور عن أقوال صرحت بها خلال العام الماضي، وليس أمس أو الأيام القليلة الماضية. لهذه المخالفة، يستدعونها للاستجواب ولا يُداهمون المنزل برفقة ستة من رجال الشرطة. ومن المشكوك فيه وجود أمر قضائي في هذا الشأن".