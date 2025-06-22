ترامب لا يستبعد تغيير النظام في طهران: "اجعلوا إيران عظيمة مجددًا"

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أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة (الأحد) لأول مرة إلى إمكانية تغيير النظام في طهران: "ليس من الصحيح سياسياً استخدام مصطلح 'تغيير النظام'، ولكن إذا كانت الإدارة الحالية في إيران غير قادرة على جعلها عظيمة مرة أخرى، فلماذا لا تفعل ذلك؟؟ ميجا".

يشير ترامب بمصطلح "ميغا" إلى مصطلح صاغه خلال حملته الانتخابية - "جعل أمريكا عظيمة مجددًا" (MAGA)، أو ببساطة، "جعل إيران عظيمة مجددًا". حتى الآن، تجنب الرئيس الأمريكي التطرق مباشرةً إلى إمكانية استبدال النظام الإيراني.

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ومع ذلك، ألمح مسؤولون كبار آخرون في الإدارة الأمريكية إلى ذلك. وصرح وزير الخارجية ماركو روبيو سابقًا في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "أعتقد أن التزام إيران بأن تصبح قوة نووية يُعرّض النظام للخطر، وسيؤدي إلى زواله".

زعم روبيو أن القصف الأمريكي لإيران كان يهدف إلى تدمير البرنامج النووي: "لقد تدهورت قدرات إيران النووية بلا شك". وأضاف أنه لا مانع لدى النظام في طهران من امتلاك محطات طاقة نووية، لكنه لن يتمكن من تخصيب اليورانيوم على أراضيه. "سيتعين عليهم اتخاذ قرار، إذا كانوا يريدون الطاقة النووية لتوليد الكهرباء - فهناك العديد من الدول في العالم التي تفعل ذلك. ليسوا بحاجة إلى تخصيب أنفسهم. أما إذا كانوا يريدون برنامجًا نوويًا سريًا يبدو كأنهم يصنعون قنبلة - فسيكون لديهم مشاكل ليس فقط معنا، بل مع العديد من دول العالم".

يأتي إعلان الرئيس ترامب بالتزامن مع تقرير في صحيفة "ذا أتلانتيك" يفيد بأنه في الأسابيع التي سبقت التدخل الأمريكي، بدأت مجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين بصياغة خطة لحكم إيران دون المرشد الأعلى علي خامنئي، سواء في حال وفاته أو في حال عزله.

ومع ذلك، ووفقًا لهذا التقرير، فإن الهدف ليس استبدال النظام، بل الحفاظ على هويته. ويُنظر في ترشيح الرئيس السابق حسن روحاني، الذي لم يشارك في المناقشات، لدور رئيسي في اللجنة، كما تُجرى اتصالات مع دول الخليج لكسب الدعم لتغيير القيادة الإيرانية. وصرح أحد المعنيين: "يعلم الجميع في طهران أن أيام خامنئي معدودة، وأن نفوذه لم يعد حقيقيًا". بعد التفجيرات الأخيرة، ازدادت التوقعات بإمكانية عزل خامنئي، ولكن هناك أيضًا مخاوف من أن الوضع سيتفاقم ويتطور في اتجاه غير متوقع.