ترامب لا يستبعد تغيير النظام في طهران: "اجعلوا إيران عظيمة مجددًا"

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة (الأحد) لأول مرة إلى إمكانية تغيير النظام في طهران: "ليس من الصحيح سياسياً استخدام مصطلح 'تغيير النظام'، ولكن إذا كانت الإدارة الحالية في إيران غير قادرة على جعلها عظيمة مرة أخرى، فلماذا لا تفعل ذلك؟؟ ميجا".

يشير ترامب بمصطلح "ميغا" إلى مصطلح صاغه خلال حملته الانتخابية - "جعل أمريكا عظيمة مجددًا" (MAGA)، أو ببساطة، "جعل إيران عظيمة مجددًا". حتى الآن، تجنب الرئيس الأمريكي التطرق مباشرةً إلى إمكانية استبدال النظام الإيراني.

https://x.com/i/web/status/1936891657502470302