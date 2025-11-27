ايدي كوهين :"نتنياهو يحب الجولاني ..وجنوب سوريا يجب أن يتحول لشمال إسرائيل"

على خلفية الأحداث في جنوب سوريا مؤخرا ، صرح الأكاديمي والمحلل السياسي الإسرائيلي د. ايدي كوهين إن "الجنوب السوري يجب أن يتحول إلى شمال سوريا"،مشيرا بنفس الوقت الى أن "نتنياهو وترامب يحبان الجولاني." مشددا الى أن هذا لا يعبر عن موقفه الشخصي. لمتابعة تصريحه الأول في الفيديو.

الأكاديمي والمحلل السياسي ايدي كوهين قال خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي إنه "في اعتقاده الشخصي أن يجب أن يتحول جنوب سوريا الى شمال إسرائيل لحماية سكانة الدروز من الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها وحياتهم معرضة للخطر ، وهذا الحل يمكنهم من العمل في إسرائيل وتحسين حياتهم". مشيرا الى حل أخر يسعى اليه سكان السويداء وهو انشاء ممر آمن الى إسرائيل. وفي نفس الحلقة رد عليه الناشط السوري فهد الرداوي بشدة قائلا إن " الجنوب السوري هي أرض سورية لن يحدد حدودها سوى الدم"

وفي نفس الحلقة أشار كوهين الى أن "الجولاني خدم إسرائيل أكثر من 60 عاما خدمت فيها عائلة الاسد إسرائيل، أعطانا كافة مقتنيات ايلي كوهين، وكان هناك تنسيق والتقى مع الوزير الإسرائيلي .. أنا شخصيا أهاجم الجولاني لأسباب حقوقية,, لكن نتنياهو يحبه ..ترامب ونتنياهو راضيان عن الجولاني .. نعم ..لا يمكن نفي وجود خلافات بينهما فالجولاني لا يريد التنازل عن الجولان. لكن واشنطن وتل ابيب راضيين عن الجولاني ,,نحن على مدار ستين عاما حاولنا استعادة مقتنيات ايلي كوهين وهو خلال شهرين أعادهما.وسلمهما لنا. موقف حكومتي ونتنياهو وترامب جيد مع الجولاني.. رغم الخلافات توجد لقاءات ومفاوضات وهناك أمور لا يمكنني قولها.."

