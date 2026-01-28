رفض أمريكي قاطع لعودة نوري المالكي وسط تحذير بقطع المساعدات

كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن الإدارة الأمريكية وجّهت رسالة مباشرة إلى الأحزاب الشيعية في العراق، أعربت فيها عن معارضتها لتكليف نوري المالكي برئاسة الحكومة، محذّرة من تداعيات ذلك على العلاقات بين بغداد وواشنطن.

وجاء التحذير الأمريكي إلى العلن بعدما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة "إكس" أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم المساعدات للعراق في حال إعادة انتخاب المالكي، الذي يُنظر إليه على أنه مقرّب من إيران والجماعات الموالية لها.

وبحسب التقرير، شددت واشنطن على رفضها لأي حكومة لا تعمل على تقليص النفوذ الإيراني في العراق، مؤكدة أن الدعم الأمني والاقتصادي الأمريكي، بما في ذلك المساعدة في تطبيق العقوبات والحصول على قروض من البنك الدولي، مشروط بتشكيل حكومة تحظى بقبول داخلي وإقليمي.

وأفادت الصحيفة أن الرسالة نُقلت صباح الثلاثاء إلى أحد قادة الأحزاب المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، وتم عرضها لاحقًا خلال اجتماع لقيادات التحالف. واعتبرت واشنطن أن أي حكومة "تحظى بترحيب إيراني وتتجاهل الاعتراضات المحلية والإقليمية" ستُعد حكومة معادية، ولن تكون الولايات المتحدة ملزمة بالتعاون معها.

ويُذكر أن نوري المالكي، زعيم حزب الدعوة، شغل منصب رئاسة الوزراء بين عامي 2006 و2014، وكان أول رئيس حكومة يُنتخب بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ويُعد من أكثر الشخصيات السياسية العراقية إثارة للجدل بسبب سياساته خلال فترة حكمه.