تقرير: هذه الخطة التي رفضتها مصر بسرعة لإعادة تشغيل معبر رفح

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصادر مصرية بأن القاهرة رفضت بسرعة "اقتراحا إسرائيليا لإعادة تشغيل معبر رفح البري بالتنسيق معها، وذلك من خلال مشاركة قوات أممية على الجانب الفلسطيني وتواجد إدارة فلسطينية يجري التوافق عليها، ولا تنتمي إلى حماس أو تمثّلها، وفي الوقت نفسه تكون موجودة بالفعل داخل غزة في الوقت الحالي".

وذكرت المصادر أن إسرائيل ارادت من الاقتراح الذي رفضته مصر بعد مشاورات لم تستغرق سوى ساعات قليلة، "سيطرة فعلية على المعبر مع تعاون شكلي بين مصر ومسؤولين فلسطينيين، على أن تكون الأسماء المرسلة للدخول والخروج من المعبر يتم الموافقة عليها من إسرائيل، وأن يقتصر نشاط المعبر على الأفراج وإدخال عدد من الشاحنات".

وتضمنت الخطة مسؤولية كاملة لموظفي الأمم المتحدة على تشغيل المعبر من جانب ضبط الحدود والرقابة الجمركية بحيث يكون دورهم هو نقل الأسماء وتبادلها مع ممثلي السلطة في رام الله والمسؤولين المصريين، على أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من داخل رفح وانتشار في محيطه فقط.

الرفض المصري جاء سبب عدد من الاعتبارات أهمها رفض "التورط بتحمل مسؤولية الفلسطينيين" الذين سيتولون إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني، بالإضافة الى أن الموافقة المصرية ستعني اعترافا ضمنيا بالسيادة الإسرائيلية على المعبر، إضافة الى الصدام المحتمل مع حماس.

إضافة الى أن الخطة المعدة من جانب الشاباك الذين عرضوها خلال زيارة مسؤوليه الأربعاء الماضي الى القاهرة، تضمنت اقتصار عبور المساعدات عبر معبر كرم ابي سالم مع تدقيق إسرائيلي على الشاحنات، وإمكانية أن يكون الموظفون المعينون على معبر رفح من الجانب الفلسطيني هم أنفسهم الذي عملوا بعد الانسحاب الإسرائيلي في غزة حتى سيطرة حماس على القطاع عام 2007,