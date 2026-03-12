قلق بريطاني: الإيرانيون يتعلمون تكتيكات القتال من الروس

اتهم وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، اليوم (الخميس) موسكو وقال إن روسيا تقف وراء بعض الأساليب العسكرية التي تستخدمها إيران في الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة. وجاءت تصريحاته بعد ليلة شهدت فيها طائرات مسيرة ضربت قاعدة تُستخدم من قبل قوات الغرب في مدينة أربيل شمالي العراق.

تلقى هيلي التحديث من ضباط بريطانيين في القيادة العسكرية البريطانية شمال غرب لندن, الذين ادعوا أن مشغلي الطائرات الإيرانية بدون طيار – وكذلك وكلاء طهران في المنطقة – يتبنون بشكل متزايد تكتيكات مصدرها الجيش الروسي.

بحسب نيك بيري، رئيس قسم العمليات المشتركة في الجيش البريطاني، يبدو أن روسيا قدمت استشارات تكتيكية لإيران ووكلائها بشأن كيفية تشغيل الطائرات المسيّرة. وقال: "مشغلو الطائرات المسيّرة الإيرانيون يحلقون بها الآن على ارتفاع منخفض أكثر بكثير، ولذلك أصبحت أكثر فعالية في إصابة الأهداف".

وبحسب قوله، فإن هذا التغيير أصبح يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للقوات الغربية، إذ إن مسيّرات "شاهد" أصبحت من أكثر الأسلحة فعالية لدى إيران مع تقدم المواجهة في المنطقة.