بوتين ونتنياهو تحدثا هاتفيًا عن البرنامج النووي الإيراني

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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط - وفي قلب المحادثة: البرنامج النووي الإيراني والتطورات في الساحة السورية.

وبحسب بيان الكرملين، أعرب بوتين خلال المحادثة عن موقف حازم يدعم الحلول السلمية للصراعات في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن روسيا "مستعدة للمساعدة في إيجاد سبل للتفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأفاد الكرملين أيضًا أن بوتين شدد على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى أن دعم ذلك ضروري لاستقرار المنطقة.

وجاءت المحادثة بين الزعيمين على خلفية استمرار القتال في غزة، والتقارير عن هجمات منسوبة إلى إسرائيل على الأراضي السورية، والجهود الدولية لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع طهران، وهي الجهود التي تتابعها إسرائيل عن كثب، معربة عن معارضتها لأي اتفاق من شأنه أن يسمح لإيران بتطوير قدراتها العسكرية النووية.