تصعيد عسكري : الولايات المتحدة ستعزز استخدام القاذفات الثقيلة في المنطقة

أفاد المراسل الدبلوماسي للقناة العبرية عميحاي شتاين مساء اليوم (الأحد) أنه من المتوقع زيادة عدد عمليات القصف التي تقوم بها القاذفات الثقيلة الأمريكية هذا الأسبوع في ضوء حقيقة أنها من المقرر أن تبدأ في استخدام القواعد البريطانية في المنطقة..

البريطانيون رفضوا في البداية الموافقة على استخدام القواعد نظرًا لكون الأمر "حدث هجومي"، لكن الآن، بعد الإطلاقات المتواصلة من إيران، يعتبرونه "حدثًا دفاعيًا".

استخدام القواعد البريطانية سيقلل بشكل كبير من زمن الطيران للقاذفات، مما سيسمح بالمزيد من الغارات الجوية من قبل القاذفات الثقيلة القادرة على استهداف المنشآت تحت الأرضية في إيران.