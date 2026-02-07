ترامب عن محادثات التفاوض مع إيران: "كانت لدينا محادثات جيدة، هم يريدون صفقة"

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة ليلة (الجمعة - السبت) عن المفاوضات مع إيران. وقال: "إيران تريد اتفاقاً، ويمكننا التوصل إلى اتفاق. لقد أجرينا محادثات جيدة. سنلتقي بهم مجدداً مطلع الأسبوع المقبل، ولن يمتلكوا أسلحة نووية".

وفي غضون ذلك، وقع ترامب الليلة أمرًا رئاسيًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تقيم علاقات تجارية مع إيران.

عقدت جولة المحادثات اليوم بين الولايات المتحدة وإيران أمس في عاصمة عُمان، مسقط. وزير الخارجية الإيراني عراقجي قال بعد المحادثات إن "كانت هناك أجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرار المحادثات". وزير خارجية عُمان قال إن "كان من المفيد توضيح التفكير الإيراني والأمريكي وتحديد مجالات ممكنة للتقدم. نسعى للاجتماع من جديد في الوقت المناسب، حين سيتم فحص النتائج بدقة في طهران وواشنطن".

في وقت سابق من يوم أمس، تحدث ثلاثة مصادر إيرانية مع صحيفة "نيويورك تايمز" وقالوا إنهم "يجدون صعوبة في رؤية تقدم في المطالب الأمريكية المتعلقة بقضايا تتجاوز البرنامج النووي". وأشارت المصادر إلى أن طهران قد تكون مستعدة لعرض تجميد طويل الأمد مقابل رفع العقوبات طويلة الأمد، وأنه "سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاقات بشأن آلية تضمن ما إذا كانت إيران تواصل تسليح الميليشيات".