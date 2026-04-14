تحاول باكستان تنظيم جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة للتوصل إلى اتفاق. قال الرئيس ترامب اليوم (الثلاثاء) في مقابلة مع "نيويورك بوست" إن مثل هذا الاجتماع قد يُعقد خلال اليومين القادمين. وأضاف مصدر أمريكي أن المناقشات حول اجتماع ثانٍ بين إيران والولايات المتحدة لا تزال جارية، لكن حتى الآن لم يُحدد موعد.

مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات قال لـi24NEWS: "باكستان تحاول فعلاً خلق وضع تلتقي فيه واشنطن وطهران مرة أخرى، حتى لو كان هذا سيحدث على أرض تركيا، في إسلام أباد أو في جنيف".

أضاف المصدر أنه بحسب الباكستانيين، وليس فقط الأمريكيين - الفجوات في نهاية الاجتماع بين نائب الرئيس وانس ورئيس البرلمان الإيراني قاليباف كانت كبيرة: "أكبر فجوة، بالطبع، كانت رفض إيران التخلي عن برنامجها للأسلحة النووية، والذي أصبح نقطة خلاف مركزية. ومع ذلك، في قضايا مثل مضيق هرمز، والعقوبات على النفط الإيراني وقضايا مماثلة، تناولت المناقشات العديد من الأمور الفنية"، قال المصدر.

في وقت سابق اليوم، وصل إلى إسرائيل قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة، براد كوبر، والتقى برئيس الأركان إيال زمير ومسؤولين كبار آخرين في جهاز الأمن. وناقش الاثنان أيضاً خططاً عملياتية في حال قرر الرئيس ترامب استئناف القتال. وقال مصدر مطلع على التفاصيل لقناة i24NEWS: "كان هذا اجتماع تخطيط وتنسيق ممتاز".

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الاثنين إن الولايات المتحدة وإسرائيل حددتا إخراج المواد النووية من إيران كشرط مسبق لإنهاء الحملة. وقال كاتس: "المواد المخصبة قد تشكل أساساً لمحاولات إعادة تشغيل البرنامج".