قالت القيادة المركزية الأميركية CENTCOM عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إنها "دمرت، برج المراقبة في ميناء الشهيد كلانتري بمدينة تشابهار الإيرانية، كان ضمن شبكة للمراقبة البحرية على ساحل إيران المطل على خليج عُمان". وتابعت"هذه الشبكة استخدمها الحرس الثوري الإيراني لعقود في تتبع السفن التجارية العابرة عبر مضيق هرمز واستهدافها".

https://x.com/i/web/status/2078125131847594149 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأضافت أن"تدمير البرج يضعف مباشرة قدرة الحرس الثوري على تنسيق هجمات ضد أطقم السفن المدنية، كما أن الضربة تحمي حرية الملاحة في المياه الإقليمية لجميع السفن، باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران"

وفي السياق أظهر تقرير MarineTraffic اليومي لرصد مخاطر الملاحة وحركة العبور في هرمز، الجمعة، أن سجلات العبور عبر المنطقة الخاضعة للمراقبة في المضيق تراجعت مجدداً، الخميس، إلى 8 عمليات، مقابل 15 في اليوم السابق، لتسجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. وأشار التقرير إلى أن نصف عمليات العبور كانت لسفن ترفع العلم الإيراني. كما سُجلت 3 رحلات لسفن محمّلة لا تحمل أي منها العلم الإيراني، وتنقل منتجات نفطية مكررة وغاز البترول المسال.

ولليوم الرابع على التوالي، تركزت حركة الملاحة عبر "المسار الإيراني"، الذي استحوذ على 7 من أصل 8 عمليات عبور. أما الاستثناء الوحيد فكان حركة "مظلمة/غير معروفة"، من دون تسجيل أي عبور عبر ممرات المنظمة البحرية الدولية أو المسار العُماني.