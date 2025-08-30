الجيش الإسرائيلي: مقتل اللواء (احتياط) أرييل لوبلينر، 34 عامًا، في معركة في جنوب قطاع غزة

قد يعجبك أيضًا -

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، إن "مقتل اللواء الاحتياطي أرييل لوبلينر (34 عاماً)، من كريات بياليك، وهو مقاتل في سرية اللوجستيات 6036، الفرقة 36، سقط في معركة في جنوب قطاع غزة.

وأكد على أن"الحادثة الخطيرة وقعت الليلة الماضية في خان يونس. كان قافلة لوجستية تمر عبر المنطقة التي كان لواء كفير يعمل فيها خلال الأيام الأخيرة، عندما أُطلقت النار على القوة، على ما يبدو من قواتنا، لسبب لا يزال قيد التحقيق. قُتل اللواء لوبلينر على الفور. وفُتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث".

وتابع"ترك أرييل لوبلينر خلفه زوجة وطفلًا، ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقًا فيما إذا كان قد أصيب بنيران قواتنا".