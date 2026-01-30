مدمرة أمريكية ترسو في خليج ايلات ؛ تقرير: الولايات المتحدة تدرس عملية عسكرية برية

العالم بأسره يترقب اللحظة التي سيقرر فيها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب - هل ستهاجم الولايات المتحدة إيران، وإذا كان الجواب نعم - كيف ستبدو العملية، التي قد تؤثر على الشرق الأوسط ومناطق أخرى. خلال الليل (بين الخميس والجمعة) أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بعض الخيارات التي عُرضت عليه تشمل غارة عسكرية برية على الأراضي الإيرانية، سيتم تنفيذها بواسطة قوات أمريكية.

كما ذُكر، ووفقًا للتقرير، ترامب نفسه لم يقرر بعد ما هو نهج العمل المفضل لديه. قد تشمل الغارات البرية، من بين أمور أخرى، عمليات قد تلحق أضرارًا جسيمة أو تدمر بالكامل منشآت برنامج إيران النووي التي لم تتضرر خلال العملية الإسرائيلية في يونيو الماضي.

ذكرت مصادر رسمية في حديث مع الصحيفة أن ترامب يتبع تجاه إيران نهجًا مشابهًا لذلك الذي اتبعه في فنزويلا. كما يتبين من التقرير أن لدى الرئيس الأمريكي دافعًا معينًا للإضرار بالقيادة الإيرانية التي حاولت الإضرار به.

في الوقت نفسه، يشير الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني قد أعيد بناؤه، وبشكل واسع، منذ العملية الاسرائيلية. حالياً، تضغط إسرائيل من أجل خيار ثالث - انضمام أمريكي لهجوم متجدد على البرنامج بمختلف جوانبه.

وفي هذا السياق، أكد ترامب في حديث مع صحفيين أنه أجرى محادثات مع إيران خلال الأيام الأخيرة. وقال: "أنا أعتزم إجراء محادثات إضافية خلال الأيام القريبة"، وأضاف: "لدينا العديد من السفن الهامة في طريقها إلى المنطقة – وسيكون من الرائع إذا لم نضطر لاستخدامها".

"قلت للإيرانيين أمرين - توقفوا عن السلاح النووي وتوقفوا عن قتل المتظاهرين"، لخص، "لقد قتلوا الآلاف منهم - وأنا أوقفت 837 حالة إعدام قبل أسبوعين، لكن لم ير أحد مثل هذه الأمور."

في غضون ذلك، رست مدمرة أمريكية قبالة سواحل إيلات صباح اليوم. وتشير الوثائق إلى أنها على الأرجح المدمرة الأمريكية "يو إس إس جاك إتش لوكاس" (DDG-125) التابعة للبحرية الأمريكية، والتي تتمتع بقدرات متنوعة في مجال الدفاع الجوي.