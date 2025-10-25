في تحدٍ لدول الجوار : تركيا تكشف عن قدرات أمنية جديدة

أجرت تركيا، أمس الجمعة، تجربة ناجحة لصاروخ باليستي جديد في إطار برنامجها لتطوير القدرات الدفاعية، بحسب ما أفاد موقع "يني شفق" التركي.

وأعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية خلوص غورغون عن نجاح التجربة عبر منصة التواصل الاجتماعي المحلية NSosyal، مؤكدًا أن التجربة تمثل مرحلة متقدمة في تطوير منظومات الأسلحة المحلية.

وأوضح غورغون أن التجربة تأتي ضمن سلسلة استعدادات منهجية لتعزيز قدرات تركيا الصاروخية، وقال:"بخطوات ثابتة نُطيل المدى ونرفع دقة الإصابة"، موجهًا الشكر لشركة روكيتسان، الشركة التركية الرائدة في صناعة أنظمة الصواريخ. وأكد أن تطوير هذه المنظومات يمثل أولوية استراتيجية لتقليص الاعتماد على الخارج وتعزيز أمن تركيا القومي.

ويأتي هذا الاختبار بعد تجربة ناجحة أخرى في فبراير\شباط الماضي لصاروخ "تايفون" الباليستي قصير المدى، في إشارة إلى تقدّم متواصل في برنامج الصواريخ التركي. وكان رئيس شركة "روكيتسان"، مراد إيكينجي، قد أعلن في يوليو أن الاختبارات على النسخة المطوّرة "تايفون بلوك-4" ستبدأ قريبًا، ما يعكس تسارعًا في خطط تطوير الترسانة الصاروخية بأنواع متعددة من القدرات.

هذا النجاح المستمر في التجارب يعزز مكانة تركيا كقوة نامية في مجال تكنولوجيا الدفاع، ويفتح الباب أمام فرص تصدير جديدة لأسلحتها في الأسواق الدولية، خصوصًا لدى الدول الباحثة عن بدائل لمورّدي السلاح التقليديين.

وفي الوقت نفسه، تخطط أنقرة لشراء أنظمة دفاعية من الخارج — من حلفائها في الناتو ودول أخرى — إلى حين اكتمال جاهزية المقاتلة التركية المحلية "KAAN"، بحسب مصدر في وزارة الدفاع التركية لوكالة رويترز.

ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي تركيا لتعزيز قوتها الجوية بسرعة، إذ تجري مفاوضات لشراء 40 مقاتلة "يوروفايتر تايفون"، إلى جانب طائرات F-16 وF-35 الأميركية.

ويرتبط هذا الجهد برغبة أنقرة في سدّ الفجوة العسكرية مع خصومها الإقليميين مثل إسرائيل واليونان. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية في مناطق مثل سوريا وإيران ولبنان أثارت قلقًا في أنقرة وكشفت ثغرات في قدراتها الدفاعية، مما عجّل في خططها لتحديث سلاحها الجوي.