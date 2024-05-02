تقرير: تركيا تعلّق كافة الأنشطة التجارية مع إسرائيل

أوقفت تركيا جميع صادراتها ووارداتها من وإلى إسرائيل، اليوم الخميس، وفقًا لمسؤولين تركيين مطلعين نقلته وكالة بلومبرغ. وبعد ظهور تقارير بهذا المعنى، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أردوغان بـ "خرق الاتفاقيات من خلال إغلاق موانئ الواردات والصادرات الإسرائيلية".

وكتب كاتس على منصة"إكس": "هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الدكتاتور، متجاهلاً مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال، ومتجاهلاً اتفاقيات التجارة الدولية". وقال إنه طلب من المدير العام ياكوف بليتشتين "التعامل فوراً مع جميع الأطراف ذات الصلة في الداخل، على الحكومة إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من الدول الأخرى"

وأكد كاتس على أنه "سوف تخرج إسرائيل باقتصاد قوي وجريء"، واضاف "نحن نفوز وهم يخسرون"

وكانت إسرائيل وتركيا قد أبرمتا اتفاقيات التجارة الحرة في منتصف التسعينيات، والتي يتم انتهاكها الآن. وفي الشهر المنصرم، أعلنت تركيا فرض قيود تجارية على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل، بما في ذلك الأسمنت والصلب والألمنيوم ومواد البناء والمعدات الحديدية، ردا على الحرب في قطاع غزة.