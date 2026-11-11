توجّه لويس هاميلتون، الثلاثاء 10 نوفمبر، إلى الجانب المصري من معبر رفح للاطلاع على كيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وبعد وصوله إلى مطار العريش في شمال سيناء، التقى سائق الفورمولا 1 مسؤولين مصريين، من بينهم محافظ المنطقة خالد مجاور.

كما تحدث البريطاني مع متطوعين من الهلال الأحمر المصري في العريش، حيث تُعدّ المنظمة شحنات المساعدات المتجهة إلى غزة. وبقي الطيار في الجانب المصري من الحدود، دون أن يدخل القطاع.

تأتي هذه الزيارة بعد أسابيع من دعوة لويس هاميلتون إلى "تحرير فلسطين"، وكذلك الكونغو والسودان وسوريا، خلال حديثه مع صحفيين عن مشروع إقامة سباق جائزة كبرى للفورمولا 1 في رواندا.

في وقت سابق من العام، كان هاميلتون قد زار في الأردن مستشفى ومركزًا لإعداد المساعدات الموجّهة إلى سكان غزة. وكان قد دعا آنذاك إلى تمكين المنظمات الإنسانية، بما فيها الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من الوصول إلى المناطق التي يحتاج سكانها إلى المساعدة.