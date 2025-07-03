مصادر سورية : انشقاق المئات من عناصر الأمن العام من جهاز الأمن العام

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تحدثت مصادر سورية عن انشقاق المئات من عناصر الأمن العام من جهاز الأمن العام، وذلك احتجاجا على المحادثات واللقاءات بين سوريا وإسرائيل، معربين ومحتجين لمثل هذه الخطوة.

الصحافي من الجولان عطا فرحات قال إن "مصادر سورية تحدثت أن مجموعات في درعا انشقوا عن جهاز الأمن العام السوري، وذلك بعد اللقاءات التي أعلن عنها والتقارب السوري الإسرائيلي، حيث أعربوا عن عدم تأييدهم لمثل هذا التقارب ورفضهم التطبيع والسلام مع إسرائيل، محتجين على أن الشرع لم يلتزم بوعوده التي تعهد بها، حيث أنهم بموجب الفكر الجهادي الذي يحملونه محطتهم القادمة ستكون القدس، وعلى ضوء ذلك هذه المجموعات انشقت"

وأشار فرحات إلى أن "المجموعات التي انشقت من درعا وجنوب سوريا ليست وحدها، حيث سبق لها الانشقاق الأكبر من حركة أحرار الشام، وهو سرايا أنصار السنة والتي تبنت تفجير الكنيسة في دمشق، أعلنت اليوم عن ترتيب صفوفها وفتحت باب التطويع اليها، وأعلنت بأنها هيئة مستقلة، وتقف في وجه الشرع ولا تزال في نفس المسار الذي نشأت عليه وجميع سياسات الشرع مرفوضة بالنسبة لها وباتت تتبنى عمليات داخل سوريا".

وأضاف :شير هذا إلى أن الفصائل التي حضرت مع الشرع من إدلب والتي كانت مؤيدة له واختارته كرئيس، بدأت الانشقاق عنه بعد المحادثات الإسرائيلية السورية".