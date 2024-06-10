سوريا : توقيف وتغريم عدد من التجار بسبب كلمة "دولار" في محادثاتهم على تطبيق واتساب

قبل يومين، قام فرع الأمن السوري الجنائي في دمشق بتنفيذ حملات استهدفت عددًا من التجار السوريين في العاصمة بتهمة التعامل بالدولار. تأتي هذه الحملات استنادًا إلى تقارير ووشايات مُلفقة، تهدف إلى الاستفادة المالية وترويع الأشخاص الذين يُعتبرون جزءًا من الطبقة الثرية في المجتمع. وأصبحت مجرد الإشارة إلى كلمة "دولار" تُشكل تهديدًا لسلامة المواطنين وحريتهم.

مصدر موثوق في دمشق أفاد "العربي الجديد" بأن الدوريات التي نفذها فرع الأمن الجنائي المرتبط بالنظام السوري تضمنت عناصر من عدة فروع أمنية مختلفة. وأوضح المصدر أن هذه الدوريات قد قامت بتفتيش هواتف التجار السوريين بعد اعتقالهم، محاولة البحث عن كلمات "دولار" في محادثاتهم عبر تطبيق الواتساب. وزعم المصدر أنه تم ابتزاز هؤلاء التجار بمبالغ مالية كبيرة تحت مسمى "الغرامات"، دون منحهم أي إيصالات أو سندات دفع.

أكد التاجر الدمشقي "محمد.س"، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، صحة ما ورد في تصريح المصدر. وأفاد بأن أحد أصدقائه التجار، والذي ينتمي إلى منطقة الحلبوني، تم اعتقاله بتهمة التعامل بالدولار، على الرغم من عدم صحة هذه التهمة. وأوضح أن المسألة ترتبط بسؤال ولده المهاجر في الولايات المتحدة الأمريكية حول راتبه. وأضاف أن الأمن أطلق سراح صديقه بعد أن ابتزه بمبلغ يتجاوز الثمانين مليون ليرة سورية، كتعويض لإطلاق سراحه.

مصدر من فرع الأمن الجنائي بدمشق أوضح لـ"العربي الجديد" الطريقة التي تعتمدها الجهة الأمنية للبحث داخل تطبيق الواتساب، حيث يشرح أنها تستعين بمختص يقوم بإسترجاع المحادثات التي تمت في الفترة الزمنية السابقة تصل إلى ثلاث سنوات. ويقول المصدر إن اللجنة المعنية تبحث عن كلمة "دولار" دون مراعاة للسياق الذي يذكر فيه الدولار، سواء كان ذلك بقصد التعامل أو لغرض آخر، وبعد ذلك يتم ابتزاز الأشخاص المعنيين مقابل الإفراج عنهم، دون تقديمهم للقضاء.

وفي حادثة أخرى، تم اعتقال تاجر في مدينة دمشق، حيث يعمل في تجارة مواد الراتنجات المستخدمة في الدهانات، بسبب مكالمة هاتفية تضمنت كلمة "دولار". على الرغم من أن التاجر أغلق الهاتف بعد سؤال الزبون عن قيمة السلعة بالدولار. ويؤكد أحد المقربين من التاجر المعتقل لـ"العربي الجديد" أنه بقي في السجن لمدة تزيد عن خمسة عشر يومًا حتى تم جمع مبلغ قدره مائة مليون ليرة سورية لإطلاق سراحه.

في المرسوم رقم 5 لعام 2024، أكد القانون السوري على منع التعامل بأي عملة غير الليرة السورية كوسيلة للدفع أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري. وحدد القانون عقوبات تطاول المخالفين، حيث يمكن أن يصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، أو التسوية ودفع الغرامات بعد المحاكمة الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، سمح القانون للأفراد بحيازة مبلغ يصل إلى 10 آلاف دولار دون الحاجة إلى التصريح به، شريطة أن لا يتم استخدام هذا المبلغ في التداولات التجارية.