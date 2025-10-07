استبعاد الشركات الإسرائيلية من معرض دبي للطيران

لن تشارك الشركات الأمنية الإسرائيلية في نهاية المطاف في معرض الطيران في دبي، حسبما أعلنت شركة "إنفورما ماركتس" المنظمة لمعرض دبي للطيران" اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى "تقييم فني" دون تحديد طبيعته.

قال تيم هاوس، المدير العام للمعرض، خلال مؤتمر صحفي خُصِّص لعرض نسخة عام 2025 من معرض دبي للطيران، أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال الطيران المدني والعسكري:"العارضون الإسرائيليون الذين كان من المقرر أن يأتوا لن يشاركوا".

يأتي هذا القرار في وقت توترت فيه العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية في الخليج بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في غزة، التي بدأت عقب هجوم السابع من أكتوبر.

إذا كانت اتفاقيات إبراهيم أتاحت تطبيع تاريخي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في عام 2020، فإن استمرار الصراع وصور الدمار في غزة أعادت إشعال التوترات الإقليمية.