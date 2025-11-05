السعودية على أعتاب صفقة القرن لاقتناء الطائرة الأكثر تقدّمًا في العالم

ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس طلب المملكة العربية السعودية شراء ما يصل إلى 48 مقاتلة من طراز F-35 من شركة لوكهيد مارتن، في صفقة محتملة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

ويأتي هذا الطلب المباشر من الرياض كجزء من خطة "رؤية 2030" لتحديث القوات المسلحة السعودية، وسط رغبتها بتعزيز قدراتها لمواجهة التهديدات الإقليمية، خاصة من إيران. الصفقة، التي تعتبر تحوّلاً كبيراً في السياسة الأمريكية، ما زالت بحاجة لموافقات نهائية تشمل الكونغرس، ووزارة الدفاع، وتوقيع الرئيس ترامب.

ويعتبر طراز F-35 من أكثر مقاتلات الجيل الخامس تقدماً في العالم، وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذه المقاتلات حتى الآن، ما يجعل الصفقة المحتملة محل متابعة دقيقة من صانعي السياسات والخبراء العسكريين في المنطقة.