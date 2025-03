مشايخ دروز سوريون في زيارة دينية إلى إسرائيل

انتشرت فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي لحافلات إسرائيلية في طريقها الى مدينة الخضر السورية، حتى تقل 100 من المشايخ الدروز والذين سيقومون في زيارة دينية الى إسرائيل، يزورون خلال مقام النبي شعيب وسيكونون في ضيافة الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف.

