مشايخ دروز سوريون في زيارة دينية إلى إسرائيل

انتشرت فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي لحافلات إسرائيلية في طريقها الى مدينة الخضر السورية، حتى تقل 100 من المشايخ الدروز والذين سيقومون في زيارة دينية الى إسرائيل، يزورون خلال مقام النبي شعيب وسيكونون في ضيافة الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف.

https://x.com/i/web/status/1900479523398824269 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

حافلة تقل وفداً من الدروز السوريين تعبر الحدود إلى إسرائيل وتستقبل ترحيباً من أبناء الطائفة الدرزية السورية في مجدل شمس

وتستغرق الزيارة 24 ساعة تبدأ من منزل الشيخ موفق طريف في بلدة جولس شمال إسرائيل، وبعد ذلك تتوجه المجموعة الى مقام النبي شعيب.

وصباح السبت ستزور المجموعة البقيعة والقرى الدرزية في هضبة الجولان. وهذه الزيارة نسقت بشكل كامل مع مسؤولين إسرائيليين مختلفين، وفي حال نجحت سيتم إجراء زيارات آخرى خلال الفترة القادمة.