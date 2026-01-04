حدث غير عادي وقع خلال نهاية الأسبوع في قاعدة نفاتيم - إحدى القواعد الحساسة للغاية لسلاح الجو. غرفة العمليات في القاعدة رصدت طائرة مسيرة حلقت فوق منطقة القاعدة لعدة دقائق، وتم استدعاء القوات إلى المكان.

بعد عمليات التفتيش تم العثور على المشتبه به، شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، وضُبط بحوزته جهاز التحكم بالطائرة المُسيّرة. أثناء استجوابه ادعى: "كنت أصور الجداول، أنا أسكن في الجوار". رغم ذلك، جميع اتجاهات التحقيق قيد الفحص، بما في ذلك الاشتباه بالتجسس لصالح إيران. الشاباك يشارك في التحقيق بسبب الحساسية الأمنية للقاعدة.

قاعدة نبطيم تُعتبر هدفًا استراتيجيًا حساسًا، ويتعرض لتهديدات مختلفة على مر السنين، وفي العامين الماضيين سُجِّلت حتى محاولات تجسس سابقة.

في شهر نوفمبر الماضي أبلغنا عن خلل أمني خطير في الجيش الإسرائيلي: مصادر من قاعدة سلاح الجو نفاتيم في الجنوب أفادوا لـi24NEWS عن ظاهرة واسعة النطاق، حيث تخترق طائرات مسيّرة القاعدة من قرية عرعرة المجاورة وتقوم بتصوير نقاط استراتيجية في المنطقة، منها مساكن الطيارين، مبانٍ عسكرية، جنود، عائلات الطيارين وآخرين.

في سلاح الجو أفادوا بأنهم يحاولون مكافحة الظاهرة بوسائل متنوعة، لكن حتى الآن لم ينجحوا في إيجاد حل فعال. كذلك في الشرطة لم يخرجوا بحملات إنفاذ ضد مشغلي الطائرات الصغيرة (الدرونز)، وبحسب ادعائهم فإنهم يتلقون البلاغ متأخراً بيوم أو يومين في كل مرة – وليس في الوقت الحقيقي.

مصادر في جهاز الأمن المطلعة على الموضوع أفادت: "أمن المنشآت العسكرية، بما في ذلك قواعد سلاح الجو، هو من مسؤولية الجيش فقط. البلاغات التي تصل إلى الشرطة دائماً ما تكون بأثر رجعي، والشرطة هي التي تطلب عدة مرات الحصول على بلاغات في الوقت الحقيقي". وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش: "يعمل الجيش بمختلف الوسائل لرصد وحماية قواعده من تهديد الطائرات المسيرة".