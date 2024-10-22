العثور على ناجية من ’مهرجان نوفا’ بهجوم 7 أكتوبر متوفاة في عيد ميلادها الثاني والعشرين

عثر على الشابة شيريل جولان، الشابة التي نجت من الهجوم الدموي على مهرجان نوفا الموسيقي في إسرائيل خلال السابع من أكتوبر،متوفاة في شقتها في يوم عيد ميلادها الثاني والعشرين.

أعربت عائلتها عن قلقها العميق إزاء عدم وجود الدعم الكافي من السلطات في توفير العلاج النفسي اللازم لها بعد الأحداث المؤلمة التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.

خلال الهجوم الذي شارك فيه مسلحون من حماس، قُتل ما يقرب من 1200 شخص وخُطف 251 آخرون. عانت شيريل من صدمة شديدة، حيث عانت من اضطراب ما بعد الصدمة بعد أن شهدت عنفًا مروعًا في المهرجان. وفقًا لشقيقها، إيال، أنشأت الأسرة مركز عمليات لمساعدتها على الهروب من المشهد الفوضوي. في النهاية، أنقذ ضابط شرطة شيريل بعد أن تحولت السيارة التي حاولت الهروب بها في البداية إلى "سيارة موت"، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا.

Miriam Alster / Flash90

وعلى الرغم من دخولها المستشفى مرتين في مستشفى ليف هاشارون في بارديسيا، لم يتم تعريفه شيريل رسميًا على أنها تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بحدث نوفا. وبعث إيال نداءً صادقًا إلى السلطات، وحثهم على "الاستيقاظ" واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مآسي مماثلة في المستقبل.

تزامن نبأ وفاة شيريل مع حدث "زومبا" في تل أبيب ولندن، بهدف جمع الأموال لدعم الناجين من المهرجان نفسيًا. وأكد إيلون ليفي، المتحدث السابق باسم الحكومة خلال الحرب، على الحاجة الملحة إلى أن تقدم منظمات المجتمع المدني الدعم للمتضررين من هجوم السابع من أكتوبر.