في رده على سؤال الصحفيين، قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب هذا المساء (الاثنين): "قلت لماكرون منذ وقت طويل: 'أنتم ترتكبون خطأً كبيراً في فرنسا. أنتم تسمحون لكل العالم بالدخول'. باريس ستصبح مدينة مسلمة قريباً جداً. نحن نغلق حدودنا. هم لم يفعلوا ذلك".

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في غضون ذلك، أعلنت بلدية باريس اليوم عن فرض حظر تجول على ساحة الجمهورية والشوارع المجاورة من الساعة 23:00 حتى 06:00. في مدينة مرسيليا، تم حظر التجمعات العامة اليوم من ساعات الظهر حتى الساعة 20:00.

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رئيس وزراء فرنسا، سيباستيان لوكورنو، أشار إلى "اليسار المتطرف" كجهة مسؤولة عن أعمال الشغب وأضاف أنه في مرحلة لاحقة "عناصر إجرامية" كانت وراء العنف. وأوضح أن "هناك حالياً مشكلة مع اليسار المتطرف في مرسيليا". كما أعلن أنه وجّه السلطات إلى فرض "حظر تجول جزئي"، وأضاف: "سيناقشون ذلك مع رؤساء البلديات وغرف التجارة والصناعة المحلية".

وأضاف: "لدينا فوضى، إذا قلنا ذلك بصراحة، وهي مركزة جداً في المراكز الحضرية. طلبت من المحافظين الإقليميين فرض حظر تجول ليلي جزئي. واحد من أهداف الحظر هو حماية الناس ولكن أيضاً حماية الممتلكات، وخاصة أماكن العمل".