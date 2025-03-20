بعد تصريحاته التي أثارت ضجة: التحقيق مع رئيس الشاباك السابق ناداف أرجمان تحت التحذير

بعد عدة تصريحات أثارت ضجة، تم استجواب رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان اليوم (الخميس) تحت التحذير. تذكر أنه في الأسبوع الماضي خلال مقابلة على القناة 12، قال أرغمان إنه إذا تصرف نتنياهو بشكل غير قانوني، فسوف يضطر إلى الكشف عن معلومات تتعلق بالعلاقة بين رئيس الشاباك ورئيس الحكومة الإسرائيلية.

وقال أرغمان: "من الواضح تماما أن لدي قدرا كبيرا من المعرفة. إذا توصلت إلى نتيجة مفادها أن رئيس الحكومة قرر أنه يتصرف ضد القانون، فلن يكون هناك خيار. سأقول كل ما أعرفه وحجبته حتى اليوم حفاظا على أهمية العلاقة".

بعد ذلك، قدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شكوى للشرطة زعم فيها أن أرجمان هدده وابتزازه "بالأساليب والأشكال التي تستخدمها المنظمات الإجرامية، مع تجاوز الحدود تماما". وأمر مفوض الشرطة داني ليفي بفحص تصريحات أرغمان.

إضافة الى ذلك، أعلنت الشرطة في بداية الأسبوع أنها ستستدعي رئيس الشاباك السابق للتحقيق بعد تصريحاته. وقد اتخذ القرار بعد اجتماع رئيس قسم التحقيق مع المستشارين القانونيين للشرطة، وعلى غير العادة، دون التشاور مع النيابة العامة والمستشارة القانونية للحكومة.

وقال مصدر في الشرطة لـi24NEWS إن "هذا قرار مهني وغير سياسي. وكما تم اتخاذ قرار بشأن رئيس المحكمة العليا عميت، تم اتخاذ قرار غير سياسي هنا أيضا".