توصية رئيس الشاباك للحد من عنف المستوطنين

كشفت القناة الإسرائيلية N12 أن رئيس جهاز الشاباك الجديد، ديفيد زيني، عن أوصى القيادة السياسية بتطبيق استخدام الأساور الإلكترونية ضد المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، خاصة أولئك الذين تم إصدار أوامر إبعاد ضدهم. تأتي هذه التوصية بعد صعوبة تنفيذ أوامر الإبعاد من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، حيث تم اقتراح هذه الأداة كحل أكثر فاعلية.

تتزامن هذه التوصية مع تصاعد الأحداث العنيفة في الضفة الغربية، التي شملت اشتباكات بين مستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى الهجمات المتزايدة على الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية. فقط هذا الأسبوع، نفذ مستوطنون اعتداءات شملت إشعال مركبات، إصابة فلسطينيين، واعتداءات على الجيش الإسرائيلي.

في الوقت نفسه، كشفت بيانات من الشرطة الإسرائيلية أن هناك تراجعًا كبيرًا بنسبة 70% في فتح التحقيقات في جرائم العنف التي ارتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة. ورغم ذلك، فإن منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية تحذر من تزايد هذه الحوادث.