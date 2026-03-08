ترامب: "القائد القادم لإيران لن يبقى طويلاً بدون موافقتي"

في حين أن إيران لم تعلن بعد عن اسم القائد الأعلى القادم الذي سيخلف علي خامنئي الذي تم اغتياله، بدأ رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بالفعل في إطلاق التهديدات تجاه الشخصية التي ستختار.

قال الرئيس الأمريكي اليوم (الأحد) لشبكة ABC إن الزعيم القادم لإيران "لن يصمد طويلاً دون موافقتنا". وأضاف ترامب أن بلاده تريد "ضمان ألا نضطر إلى القيام بهذه الخطوة كل عشر سنوات، عندما لا يكون هناك رئيس مثلي لن يفعل ذلك، أو ما هو أسوأ – أن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي".

في مقابلة هاتفية أجراها ترامب الليلة الماضية مع شبكة CBS، تطرق إلى تهديدات مسؤول الأمن القومي علي لاريجاني. رداً على سلسلة منشورات في شبكة التواصل الاجتماعي X نشرها المسؤول الإيراني يوم السبت، والتي وعد فيها، من بين أمور أخرى، أن "ترامب سيدفع ثمن أفعاله" - وهو تهديد مباشر على حياة رئيس الولايات المتحدة - صرح ترامب: "ليس لدي أي فكرة عما يتحدث، من هو؟ لا يمكن أن يهمني أقل من ذلك".

كما هو معروف، ترامب أدلى بالعديد من التصريحات منذ بداية عملية "زئير الأسد" حول هوية الزعيم القادم لإيران. يوم الجمعة الماضي كتب ترامب على شبكته الاجتماعية التي يملكها Truth Social أنه بعد استسلام إيران دون شروط واختيار قادة جدد، سيعمل على جعل إيران "أعظم وأفضل وأقوى من أي وقت مضى".

كما هو معلوم، رغم التأخير في الإعلان عن اسم المرشد الأعلى المنتخب المقبل لإيران، تكرر ذكر اسم مجتبى، نجل علي خامنئي، كقائد منتخب محتمل. ويعتقد كثيرون أن مجتبى سينتهج خطاً أكثر تطرفاً، وأكثر تديناً، وخاصة أكثر عدوانية من ذلك الذي اتبعه والده الذي تم القضاء عليه.